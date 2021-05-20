بدء تداول أسهم "التشخيص المتكاملة" كأول قيد مزدوج بين بورصتي مصر ولندن

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وقيادات شركة التشخيص المتكاملة القابضة جلسة تداول اليوم الخميس، بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة المقومة بالجنيه المصري التي تم قيدها بجداول البورصة المصرية "قيد مزدوج مع بورصة لندن" والبالغ عددها 600 مليون سهم.

وقالت البورصة المصرية، في بيان لها اليوم الخميس، إنه بهذه الخطوة سيسمح بالتداول على أسهم الشركة في بورصتي لندن ومصر، وهو ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز معدلات السيولة والتداول في البورصة المصرية ويتيح أوراقا مالية جديدة للتداول.

وأعرب رئيس البورصة المصرية عن امتنانه ببدء التداول على أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، صاحبة ثاني طرح بالبورصة خلال هذا العام، وأول من قام بتنفيذ عملية قيد مزدوج بين بورصة لندن وبورصة مصر في القطاع الطبي.

وذكر أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 650 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10 مليارات جنيه)، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها البوابة الأولى لدخول أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح فريد أن البورصة المصرية ستشهد عدة طروحات متوقعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يمثل عام 2021 عامًا مميزًا بالنسبة للبورصة المصرية بشكل خاص وقطاع الأعمال في مصر بشكل عام.

وأكد أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشركات الراغبة في القيد والتداول لتعزيز السيولة والتداول في السوق المصري.

ووفقا للبيان، قام المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما قام بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري)، ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي).

وأوضحت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة "IDH"، أن الشركة حققت أحد أهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة الراهنة بإتاحة فرصة لقاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل على أسهمها.

وذكرت أن بدء التداول على أسهم في البورصة المصرية وقبولها بصورة متبادلة بين بورصة لندن والبورصة المصرية سوف يثمر عنه زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة، وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من البورصة المصرية بوابة لدخول تلك الأسواق الجذابة.

وأشارت الشربيني إلى أن الشركة تأتي في طليعة قطاع التشخيص والتحاليل الطبية في مصر والمنطقة، وبالتالي تقدم فرصة لتعظيم المردود الاستثماري بقطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من قوة هيكلها التنظيمي ونموذج أعمالها المتكامل، وكذلك استراتيجية النمو الواضحة التي تتبناه.

ويتميز القيد المزدوج بسهولة تداول وتحويل أسهم الشركات بصورة متبادلة بين البورصة المصرية وبورصة لندن، بحسب البيان.

وتعمل شركة التشخيص المتكاملة القابضة في مجال الرعاية الصحية، وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا.