غرفة صناعة الحبوب تتبرع بـ 300 طن منتجات غذائية لإعادة إعمار غزة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن النائب طارق سعيد حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد، اليوم الخميس، أن الغرفة قررت التبرع بـ 300 طن منتجات غذائية أساسية "أرز ومكرونة ودقيق "، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.

وأضاف حسانين، أنه "انطلاقاً من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المصرى حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون للأشقاء فى غزة ضمن مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة"، وأن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تدعم هذه المبادرة وستقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لها.

وقال حسانين، إن مبادرة الرئيس تؤكد لجميع دول العالم بأن مصر بقيادتها السياسية دائما صاحبة الريادة تجاه مثل هذه القضايا، كما تؤكد أيضا دعمها للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تخصيص الرئيس 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وكذلك توفير الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفيات المصرية منذ حدوث الأزمة.