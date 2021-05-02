200 مليار دولار زيادة في ثروات أكثر 10 مليارديرات ربحا خلال 4 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن قيمة ثروة أكثر 10 مليارديرات ربحا في العالم خلال أول 4 أشهر من العام الجاري زادت بنحو 199.8 مليار دولار بنسبة 19.6% مقارنة بنهاية عام 2020 ليصل إجماليها إلى تريليون و217.7 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكان أكثر المليارديرات ربحا خلال أول 4 أشهر من 2021 الفرنسي برنارد أرنولت ثالث أغنى رجل في العالم والذي زادت ثروته بنحو 36.7 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 151 مليار دولار.

وتضمنت قائمة الـ 10 الأكثر ربحا في الشهور الأربعة 7 أمريكان، وفرنسي، وصيني، وهندي، وشملت أغنى 8 أشخاص في العالم بالإضافة إلى صاحبي المركزين 22 و33.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروة أكثر 10 أشخاص ربحا في العالم خلال أول 4 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.