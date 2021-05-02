في قلب دبي.. فندق على الطراز الفرعوني تزينه نقوشات مصرية وتضيئه زهرة اللوتس

02:03 م الأحد 02 مايو 2021
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دبي- ياسمين سليم:

ما أن تقترب من الدخول حتى تتخيل لوهلة أنك على مشارف معبد فرعوني بوابته زينت باللون الذهبي والنقوشات الفرعونية المميزة، قبل أن يقابلك نسر كبير مطلي بالذهب ليخبرك أنك في مكان يجمع مزيجًا من الثقافات.

في جولة لمصراوي ضمن وفد صحفي في فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك، الذي افتتح مؤخرًا، يظهر الفندق وقد صمم على شكل مسلة فرعونية في نهايتها هرم ذهبي.

ويضم الفندق في مدخله الرئيسي عمودين كبيرين مماثلين للموجودين في المعابد المصرية القديمة، وعليهم دونت نقوشات فرعونية، هذا بالإضافة إلى نجفتين تتدليان من السقف على شكل زهرة اللوتس صنعت يدويًا في مصر.

ويعد نمط الفندق مزيجًا بين الحضارة المصرية القديمة ونمط الحياة الفرنسية ذات الرفاهية من حيث تصميم الأثاث وطريقة ترتيبه.

ويتكون الفندق من 498 غرفة وجناحًا، بجانب 97 شقة فندقية، وصالة جيم ومنتج صحي وقاعات للاجتماعات والمناسبات الخاصة.

وتسمى بعد قاعات الفندق بأسماء مصرية مثل طيبة والأسكندرية والأقصر.

دبي فندق على الطراز الفرعوني نقوشات مصرية زهرة اللوتس فندق سوفيتل دبي

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