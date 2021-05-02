أسعار حديد التسليح ترتفع 150 جنيهًا للطن مع بداية الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر حديد التسليح ارتفع 150 جنيهًا للطن مع بداية الشهر الجاري بالمصانع.

وأضاف الزيني، أن زيادة الأسعار تراجع إلى رغبة المصانع في تعظيم أرباحهم خلال الفترة الحالية.

ويتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح أرض المصنع بين 13400 و13800 جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 13600 جنيه و14 ألف جنيه.

وقال الزيني، إن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد عز للحديد ارتفع إلى 13800 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 13600 جنيه.

وزاد سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة السويس للصلب إلى 13700 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة الجارحي للصلب إلى 13500 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 13600 جنيه.

وشهدت أسعار الخام بالبورصات العالمية ارتفاعا كبيرا مع بداية العام الجاري، نتيجة زيادة الطلب الكبير على الخام من بعض الدول الكبرى مثل الصين، لتعويض الخسائر التي حدثت بسبب إغلاق كورونا.

وعلى الرغم من زيادة الطلب الكبيرة على الخام بالبورصات العالمية إلا أن الارتفاع في السوق المحلي بسبب تعظيم الأرباح.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن الزيادة الكبيرة في الطلب على الخام في البورصات العالمية ترجع إلى رغبة المستثمرين في شراء الخام بعد عام من القيود على الإنتاج وتباطؤ المصانع، بالإضافة إلى المشكلات التشغيلية التي عرقلت كبرى شركات العالم لإنتاج خام الحديد، مما أدى إلى نقص المعروض من الحديد بالأسواق.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 5.8% في 2021، ليتجاوز مستويات ما قبل فيروس كورونا، كما ذكرت الرابطة العالمية للصلب، بحسب بلومبرج.

كما أنه من المتوقع أن يستمر استهلاك الصين، حوالي نصف الإجمالي العالمي، في النمو من مستويات قياسية، في حين أن الاستهلاك ينتعش بقوة في بقية دول العالم.

وفسر الزيني، أن أسعار الحديد في مصر تم تسعيرها في بداية العام لأعلى مستوى له مع زيادة سعر الخردة إلى 480 جنيهًا، ثم تراجع السعر بعد يناير الماضي.

ووفقا لقول رئيس لغرفة، فإن سعر طن الخردة في البورصات العالمية حاليا يصل إلى 435 دولار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.