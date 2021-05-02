تطور مخصصات الدعم النقدي في الموازنة العامة على مدار 5 سنوات (انفوجرافيك)

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت مخصصات الدعم النقدي-تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي- على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه، وفقًا لما أظهره البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2021- 2022.

وخصصت وزارة المالية 19 مليار جنيه لصرف مستحقات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في العام المالي الجديد، وهو نفس المبلغ المخصص في العام المالي الجاري.

وذكر البيان المالي أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي 3.6 مليار جنيه.

وتمنح مساعدات الضمان الاجتماعي على نحو 323 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فردين و413 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد و450 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد أو أكثر.

فيما يمنح تكافل والذي يستهدف الأسر التي لديها أطفال في المراحل التعليمية المختلفة 425 جنيهًا للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ بحد أقصى 3 تلاميذ.

ويمنح كرامة 450 جنيهًا للفرد لكبار السن فوق 65 عامًا فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور مخصصات الدعم النقدي في الموازنة العامة على مدار 5 سنوات ماضية.