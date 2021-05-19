مصادر: تعيين المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

كشف مصدران بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، عن تعيين المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية، تمهيدا لتصفية الشركة.

وقالت المصادر، إنه تم اختيار مصطفى عبدالله، ليكون مصفيا عاما للشركة، على أن تبدأ إجراءات التصفية بعد قيد سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالبورصة.

وفصلت شركة الحديد والصلب المصرية، قطاع المناجم والمحاجر، في شركة مستقلة، تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

وعينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور مرتضى مراد رئيسا غير تنفيذي للشركة الجديدة، وطارق الباجوري عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وينتظر مساهمو الحديد والصلب، تداول سهم الشركة الجديدة، والتي أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الانتهاء من قيدها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، وتصفية مصنع حلوان، وقيد الشركة المنقسمة في البورصة، على أن يحصل كل مساهم على سهم مجاني في الشركة الجديدة.