لماذا ارتفعت أسعار الحديد 1000 جنيه منذ بداية مايو؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار خام الحديد ارتفاعًا تدريجيًا خلال شهر مايو الجاري مما نتج عنi ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن حتى الآن.

وارتفع سعر طن الخردة إلى 510 دولارات في مايو مقابل سعر يتراوح بين 400 دولار و410 دولارات في أبريل، كما صعد سعر طن البليت إلى 750 دولارًا مقابل 600 دولار خلال أبريل الماضي، بحسب حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، لمصراوي.

ويتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع إلى بين 14050 جنيهًا و14500 جنيه.

وقال المراكبي إن أسعار خام الحديد شهدت ارتفاعا بالبورصات العالمية ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أولها نتيجة زيادة الطلب بشكل كبير من قبل بعض الدول الكبرى مثل الصين.

وأضاف المراكبي، أن زيادة الطلب بهذا الشكل جاءت بعد تخفيض الصين إنتاجها وذلك للسيطرة على انبعاثات المصانع والحد من تلوث البيئة.

وبحسب المراكبي، فإن زيادة سعر الخام يرجع أيضا إلى انخفاض حجم الإنتاج من خام الحديد بالعديد من المصانع على مستوى العالم بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستمرة حتى الآن.

كما تسببت زيادة معدلات التضخم العالمية في التأثير على أسعار جميع السلع من بينها خام الحديد بالبورصات وأدى إلى زيادة سعره.

وذكر المراكبي، أن المبيعات بالسوق المحلي لم يحدث بها أي تغير حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج ما بين 600 و700 ألف طن بالشهر وهذا ما يعادل 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتوقع المراكبي، زيادة أسعار الحديد بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة في حالة ثبات أسعار الخام عند نفس المستويات الحالية، حيث أن السعر الحالي بالسوق المحلي لم يصل إلى نفس مستوى الصعود بالبورصة العالمية.

وأوضح المراكبي، أن السوق المحلي لم يرفع سعر الحديد بنفس الزيادة في الخام بالبورصات العالمية، لكن السعر ارتفع تدريجيا.

وارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري ثلاثة مرات حتى الآن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.