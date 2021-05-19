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أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:31 م الأربعاء 19 مايو 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء،و 15.73جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري بنك الإسكندرية

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