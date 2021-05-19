تلقت ضربات موجعة جديدة.. هبوط حاد لعملة بيتكوين خلال آخر 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضا حادا خلال تعاملات آخر 24 ساعة ليصل إلى مستوى 30.681 ألف دولار وذلك قبل أن يعوض بعض خسائره مقلصا نسبة التراجع إلى نحو 20.5%.

وسجلت أسعار عملة بيتكوين نحو 34.595 ألف دولار في الساعة الثالثة و20 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وهو ما يعد أقل مستوى منذ أواخر يناير الماضي، لتصل القيمة السوقية للعملة إلى نحو 672.5 مليار دولار بعد أن كانت فوق تريليون دولار قبل أسبوع من الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت 3 هيئات مصرفية ودفع صينية أمس بيانا تحذر فيه المؤسسات المالية من إجراء أي أعمال متعلقة بالعملات الافتراضية، بما في ذلك تداول أو تبادل العملات الورقية مقابل العملات المشفرة، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ووفقا للشبكة، قال بنك استثمار جي بي مورجان، في تقرير جديد له، إن المستثمرين- من المؤسسات- يتخلصون من عملة بيتكوين لصالح الذهب، مما يعكس الاتجاه الأخير الذي ظهر خلال الربعين الماضيين.

وأشار إلى أن كبار المستثمرين يتحولون بعيدًا عن البيتكوين بعد تفضيل العملة المشفرة على الذهب بدءًا من خريف عام 2020.

ويأتي ذلك في ثاني ضربة موجعة للعملة خلال أسبوع بعد تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، يوم الخميس الماضي، والتي أدت إلى انخفاض قيمة العملة بنحو 9.4 ألف دولار خلال الأيام الأربعة التالية لهذه التصريحات لتصل أمس الأول لحدود 45 ألف دولار قبل أن تستأنف التراجع الكبير.

وأعلن إيلون ماسك، عبر تويتر يوم الخميس الماضي، أن شركته تسلا للسيارات الكهربائية ستتوقف عن بيع السيارات باستخدام عملة بيتكوين.

وأشار ماسك إلى مخاوف بيئية وقال إن تسلا "تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر."

ويعد ماسك من أشد المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين، مما ساعد في رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.

وذكر ماسك- الرئيس التنفيذي لتسلا- أن الشركة لن تبيع أي عملة بيتكوين وتعتزم استخدامها في التعاملات "بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة"، بحسب شبكة سي إن بي سي.