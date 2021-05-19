عبر zoom.. البابا تواضروس يبحث أمور الخدمة مع أساقفة أمريكا الشمالية

كتب- مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءًا مساء أمس الثلاثاء، مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت.

وبعد الصلاة قدم لهم قداسته كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة.

جدير بالذكر أن للكنيسة القبطية اثني عشر أسقفًا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين في كندا واثنين في أمريكا الجنوبية.

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