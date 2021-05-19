أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للانخفاض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 801 جنيه، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6384 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 13.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.74%؛ ليسجل سعر الأوقية 1855.6 دولار، في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت خلال تعاملات أمس 6 جنيهات للجرام الواحد قبل أن تعاود الهبوط اليوم الأربعاء.