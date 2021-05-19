Masrawy logo white

أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:43 م الأربعاء 19 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للانخفاض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 801 جنيه، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6384 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 13.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.74%؛ ليسجل سعر الأوقية 1855.6 دولار، في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت خلال تعاملات أمس 6 جنيهات للجرام الواحد قبل أن تعاود الهبوط اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

الخبر التالى:

عبر zoom.. البابا تواضروس يبحث أمور الخدمة مع أساقفة أمريكا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الموجة الرابعة لكورونا.. متى تشهدها مصر وما أبرز توقعاتها؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا