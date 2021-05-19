"التشخيص المتكاملة القابضة" تربح 609 ملايين جنيه خلال عام 2020

القاهرة- مصراوي

قالت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، المدرجة في بورصة لندن، إنها حققت زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 21% مقارنة بعام 2019.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 609 ملايين جنيه مقابل 505 ملايين جنيه في عام 2019.

وتجري شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تعمل في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، إجراءات القيد المزدوج لنسبة 5% من أسهمها في البورصة المصرية مع بورصة لندن ليبدأ التداول على أسهمها في مصر في جلسة غدٍ الخميس.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت إيرادات وصلت إلى نحو 2.66 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 2.23 مليار جنيه في عام 2019 بنسبة زيادة 19%.

وذكرت أن أداءها القوي خلال عام 2020 يعكس قدرتها على مواكبة خدماتها للمستجدات التشغيلية المحيطة، حيث بادرت خلال العام الماضي بتكثيف خدمات الزيارات المنزلية، وتلبية الطلب المرتفع على الاختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس (كوفيد- 19) بالسوقين المصري والأردني.

وأوضحت الشركة أنه بناءً على ذلك تجاوز عدد الحالات التي قامت الشركة بخدمتها 7.1 مليون حالة خلال عام 2020، ونجحت في إجراء 27.1 مليون اختبار تشخيصي عبر شبكة فروعها الإقليمية البالغة 481 فرعًا بنهاية ديسمبر 2020، حيث شهد العام الماضي إضافة 30 فرعا جديدا للشركة في مصر.

وقالت الشركة إن أنشطتها بالسوق المصري احتلت صدارة المساهمة في إجمالي الإيرادات خلال عام 2020 بنسبة 81.8%، وتلتها أنشطة الشركة بالسوق الأردني بنسبة 15.4%، في حين ساهمت أنشطة الشركة بسوقي نيجيريا والسودان بنسبة 1.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال العام.

وأضافت أن الإيرادات الناتجة عن التعاقدات المستبقة مثلت 54% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2020، بينما ساهمت الزيارات المباشرة (بغير حجز) بنسبة 46% المتبقية خلال نفس الفترة.

وذكرت الشركة أن الأداء القوي لمركز البرج سكان للأشعة ساهم في دعم إيرادات الشركة خلال عام 2020، في ضوء تسجيله إيرادات بقيمة 25 مليون جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 76%.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي عقب نجاح الشركة في إطلاق الفرع الثاني لمركز البرج سكان خلال شهر فبراير 2020، علمًا بأنه يمثل أول مشروع متكامل للشركة في مجال الأشعة التشخيصية.

وقالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن شركتها بادرت بالاستجابة السريعة للمعطيات المستجدة الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد-19)، حيث سارعت بتبني بروتوكولات شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة واستمرارية الأعمال، سعيًا إلى حماية فريق العمل وأنشطة الشركة.

وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك أدخلت الشركة مجموعة من التحديثات على باقة الخدمات وطرق تقديمها لتلبية احتياجات العملاء في ظل التغيرات المحيطة، حيث بدأت في تقديم خدمة اختبار تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (PCR) في السوقين المصري والأردني، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاختبارات التشخيصية الأخرى ذات الصلة.

كما كثفت الشركة خدمات الزيارات المنزلية في كلا السوقين لمساعدة المرضى غير القادرين على زيارة الفروع في الاستفادة من باقة خدماتها المقدمة، وفقا لهند الشربيني.

وأشارت الشربيني إلى قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ خطط تنمية أعمالها والمضي قدمًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي تتبناها خلال عام 2020، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة المتعلقة بانتشار الوباء.

وذكرت أن الشركة نجحت في تعظيم الاستفادة من مكانة علامة "إيكولاب" لتحقيق مؤشرات نمو قوية بسوق نيجيريا، رغم حالة الإغلاق المؤقت لفروع الشركة بها، كما شهدت أنشطة الشركة بالسودان نمو الإيرادات بالعملة المحلية بمعدل سنوي 28% خلال العام، مما أثمر عن الحد من الأثر السلبي لانخفاض عدد الحالات التي قامت بخدمتها على خلفية الإغلاق المؤقت لفروعها التابعة بالسودان خلال الربع الثاني من عام 2020.

وأوضحت أن النمو القوي للإيرادات إلى جانب تركيز الإدارة المستمر على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحكم في التكاليف أدى إلى تحسين هوامش جميع مستويات الربحية، حيث ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 24%، مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي بواقع 2 نقطة مئوية ليسجل 51%.

وقالت هند الشربيني إن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك تجاوزت حاجز المليار جنيه للمرة الأولى منذ نشأة الشركة لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 24%.

وأضافت أنه صاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 44%، مقابل 42% خلال عام 2019.

وذكرت الشربيني أن مجلس الإدارة اقترحت توزيع أرباح نقدية على المساهمين لتبلغ القيمة الإجمالية للأرباح الموزعة 29.1 مليون دولار عن عام 2020، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4% مقارنة بالأرباح الإجمالية الموزعة خلال العام السابق البالغة 28 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الشركة استهلت العام الجديد بأداء قوي، تتطلع الإدارة إلى استمراره خلال الفترة المتبقية من العام، بفضل الأسس المتينة التي ينفرد بها قطاع الرعاية الصحية في مختلف الأسواق التي تعمل بها الشركة، علاوة على تكثيف طرح لقاحات الفيروس في شتى أنحاء العالم.

وقالت الشربيني: "نحن أيضًا متحمسون جداً لتداول أسهم IDH في البورصة المصرية، وهي واحدة من أهم البورصات في المنطقة وتعد بوابة دخول رئيسية لأسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضافت أنه مع بدء التداول في 20 مايو 2021، ستوفر عملية القيد المزدوج للمستثمرين في مصر، أو أولئك الذين يتعذر عليهم التداول على الأسهم في بورصة لندن، فرصة الاستفادة من آفاق النمو القوية للشركة.