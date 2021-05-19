أرباح هيرميس تقفز بنسبة 216% خلال الربع الأول من العام الجاري

أظهرت نتائج أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة أنها حققت زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 215.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة اليوم، حققت هيرميس صافي أرباح قيمتها نحو 312.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 98.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي بيان لها اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قالت المجموعة المالية هيرميس، إن زيادة صافي الأرباح ترجع إلى النمو الملحوظ في أرباح قطاع التمويل غير المصرفي وخدمات بنك الاستثمار، فضلًا عن استقرار المصروفات التشغيلية.

ووفقا للقوائم المالية، وصل إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 1.593 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 1.118 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 42.5%.

وذكرت هيرميس، في بيانها، إن ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول جاء بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات التشغيلية خلال نفس الفترة.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إنه وبرغم العديد من التحديات التي لا يزال يفرضها الوباء، فإن المجموعة مستمرة في جني ثمار تنوع نموذج أعمالها، حيث ساهم نموذج في التأقلم بسرعة وسهولة مع هذه الأوضاع دائمة التطور.

وبحسب بيان الشركة، ساهم قطاع التمويل غير المصرفي بشكل كبير في نمو إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 22% لتبلغ 441 مليون جنيه، كما بلغت نسبة مساهمته في إيرادات المجموعة 35% خلال نفس الفترة، مدعومًا بنمو نتائج أنشطته التابعة.

وارتفعت إيرادات شركة "تنمية" بمعدل سنوي 9% لتبلغ 321 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع مبيعات الشركة خلال نفس الفترة، بينما تضاعفت إيرادات شركة "ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي بمعدل يقترب من ثلاث مرات لتسجل 56 مليون جنيه وذلك على خلفية نمو محفظة القروض وقاعدة عملاء الشركة، وفقا للبيان.

كما ارتفعت إيرادات خدمات التأجير التمويلي والتخصيم التي يتم تقديمها من خلال شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بنسب سنوية 30% و110% على التوالي خلال نفس الفترة بما يعادل 56 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالي، بفضل ارتفاع الأتعاب والدخل من الفائدة خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب هيرميس.

وذكرت أن إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) ارتفعت بمعدل سنوي 29% إلى 296 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في أنشطة القطاعين نتيجة تحسن أداء أسواق المال.

وتضاعفت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لتصل إلى 42 مليون جنيه، مدعومة بارتفاع أتعاب الصفقات التي قام بتنفيذها، وبلغت 8 صفقات خلال الربع الأول من العام الجاري منفردًا.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 20% لتبلغ 255 مليون جنيه على خلفية النمو القوي في إيرادات القطاع من العمليات بالسوق المصري خلال نفس الفترة، وفقا للبيان.

وقالت هيرميس إن إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) ارتفعت بمعدل سنوي 22% لتسجل 129 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 62% لتبلغ 99 مليون جنيه بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بشركة "Frontier Investment Management (FIM)".

بينما تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 34% لتسجل 29 مليون جنيه، حيث شهدت نفس الفترة من العام السابق تسجيل أتعاب أداء نتيجة عملية التخارج من شركة "Vezeeta، وفقا للبيان.

وارتفعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 45% لتسجل 389 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل أرباح غير محققة من الاستثمارات وتراجع الخسائر الناتجة عن فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال كريم عوض إن شركة "تنمية" التي تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي متناهي الصغر نجحت في تحقيق مبيعات بقيمة 490 مليون جنيه، وهي أعلى مبيعات تحققها منذ انطلاق أعمالها.

وأضاف أن المجموعة واصلت تنمية أعمال شركة "ڤاليو" وذلك عبر التوسع بقاعدة الشركاء في أنحاء الجمهورية والاستفادة من قاعدة المستهلكين دائمة النمو في مصر.

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 8 صفقات جديدة تتنوع بين أسواق الأسهم وترتيب الدين، وهو ما ساهم في نمو إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side)، بحسب كريم عوض.

وتراجعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 3% لتصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ساهم تراجع مخصصات الخسائر الائتمانية الخاصة بقطاع التمويل غير المصرفي في الحد من أثر ارتفاع مصروفات العاملين خلال الربع الأول من عام 2021.

ووفقا للبيان، بلغ معدل مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية 46% خلال نفس الفترة، وهو ما يتوافق مع أهداف الإدارة للحفاظ على تلك النسبة عند أقل من 50%.

وتضاعف إجمالي أرباح التشغيل بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 453 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بالنمو القوي في الإيرادات واستقرار المصروفات عند نفس مستويات العام السابق، بحسب هيرميس.

وقال عوض إنه لا زال هناك العديد من المتغيرات التي يصعب التنبؤ بها وتؤثر على تطلعات المجموعة لعام 2021، إلا أن المجموعة سوف تواصل تعظيم الاستفادة من قدراتها الشاملة في مختلف عملياتها التشغيلية والاستفادة من التحسن الملحوظ في البيئة المحيطة بعملياتها، وتأقلم المستهلكين مع الأوضاع الحالية المرتبطة بفيروس (كوفيد-19).

وأضاف أن الإدارة ستواصل أيضا مراقبة تطورات السوق بحذر من أجل ضمان تعظيم القيمة لجميع المساهمين باستمرار، فضلًا عن ضمان الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه النتائج الاستثنائية والنجاحات المستمرة.