اتحاد الصناعات والغرف التجارية يعلنان دعم مبادرة إعمار غزة

القاهرة- مصراوي:

أشاد اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة، معلنين استعدادهم لدعم المبادرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم 500 مليون دولار كمبادرة لصالح إعادة إعمار ‎غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمشاركة الشركات المصرية.

وقدر اتحاد الصناعات المصرية في بيان صحفي اليوم مبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية كانت ولا زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأوضح اتحاد الصناعات أنه يعتز بما بادرت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين. وأعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد.

وأشاد اتحاد الغرف التجارية بمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة، موضحا في بيان أنه يجري اتصالات مكثفة بمنتسبيه للتكامل مع مبادرة الرئيس.

وقال المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد، في البيان إن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدي خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس لدعم أشقائهم في قطاع غزة في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المبادرات.

وأوضح العربي أنه خاطب وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزاري بقبول التبرعات من منتسبي الغرف لصالح إعادة الإعمار.

وتواصل الاتحاد مع الغرف في كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العيني بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار، وفقا للعربي.

وأضاف أن تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبي الغرف لإرسالها للأشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة.