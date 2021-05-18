رئيس القابضة للتأمين: ندرس الدخول في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم

كتبت- منال المصري:

قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة القابضة للتأمين، إن الشركة تسعى للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء أن الشركة تسعى للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة في هذا المجال بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر "Microfinance”، والاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات".

وترأس الحيني أمس، الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

ووفقا للبيان، ناقشت الجمعيات آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات المجموعة بالإضافة إلى مستجدات الشركات التابعة وآلية العمل والخطة الاستثمارية الجديدة للقابضة للتأمين والتي تتضمن الدخول في عدة مجالات جديدة يتصدرها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل المتناهي الصغر فضلاً عن الاستثمار في القطاعين الطبي والتعليم.

وقال الحيني، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية وأوضح أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية

وأشار الحيني لفلسفة القابضة للتأمين التي تستند على التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأميني بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام.

وقال إن قطاع التأمين يعد محورا رئيسياً في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.

وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ.

كما أن المجموعة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

وأشار الحيني إلى أن الشركة القابضة تعمل على تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تــقــديم الخــدمات التأميــــنــــيـــة لتعــظـــيم معدلات النمو والربــــحية وزيادة الحــــــصة الســــوقية لشركـــــــــات التأمــــــــين، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة كافة الأعمال والأنشطة داخل الشركات.

كما تعتمد الشركة على نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقا لرئيس المجموعة.

وأضاف أن عام الموازنة سوف يشهد طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وتضع المجموعة في مقدمة أولوياتها تطوير المنتجات وآليات التسويق في هذه الشركة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين المرتقبين الباحثين عن الادخار والاستثمار ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين، بحسب الحيني.