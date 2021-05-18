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موسم استثنائي.. أسعار القطن ترتفع 68% عالميا وزيادة مساحات الزراعة الموسم الجديد

03:50 م الثلاثاء 18 مايو 2021
موسم استثنائي.. أسعار القطن ترتفع 68% عالميا وزيادة مساحات الزراعة الموسم الجديد

القطن

كتبت - شيماء حفظي:

قفزت أسعار القطن عالميا بنحو 68% خلال الموسم الحالي مقارنة بمتوسط أسعار الموسم الماضي.
وقال المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان لمصراوي إن متوسط أسعار القطن عالميا وصلت اليوم إلى نحو 185 سنتا للقنطار مقابل متوسط سعر 110 سنتات للقنطار خلال الموسم الماضي.
وأشار خضر إلى أن هذا الموسم يعد "عاما استثنائيا للقطن" نتيجة إعادة التشغيل في مصانع العالم وزيادة الطلب وانخفاض المعروض ما يرفع الأسعار.
وأضاف أنه يمكن الفلاحين الاستفادة من هذا الارتفاع في الأسعار وتوقع الإقبال على الشراء مع زيادة مساحات زراعة القطن.
وارتفعت المساحات المزروعة بالقطن منذ بداية الموسم الحالي إلى نحو 145.7 ألف فدان مقابل 124.3 ألف فدان خلال نفس الفترة من الموسم الماضي وفقا لبيانات الهيئة.
ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.
وبرر خضر الزيادة في المساحات المزروعة في الموسم القادم بتفاؤل المزارعين بشأن ارتفاع الأسعار خاصة الذين لاحظوا بدء معدل الزيادة مع نهاية الموسم الماضي.
وكان خضر، توقع أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم الجديد بنحو 20% بفضل تحسن الأسعار والطلب.
وكانت مساحة الأراضي المنزرعة تراجعت الموسم الماضي، إلى 182 ألف فدان، لكن خضر توقع أن ترتفع مرة أخرى هذا العام إلى نحو 220 ألف فدان.

أسعار القطن القطن محمد خضر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان

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