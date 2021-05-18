قفزة في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وقفز الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 800 جنيه مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.9 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.10%؛ ليسجل سعر الأوقية 1868.8 دولار، في الساعة 12:31 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.