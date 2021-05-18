15.6 % تراجعا في أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والعام خلال 2020

كتبت- ياسمين سليم:

بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1172 شخصا مقابل 1388 شخصا في 2019، بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2020.

وأرجع الجهاز انخفاض عدد العاملين إلى الظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كورونا.

وبحسب بيانات الجهاز فإن 57.4% من إجمالي العاملين الأجانب كانوا من الدول الأوروبية في 2020.

وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام خلال عام 2020 بعدد بلغ 673 أجنبيا بنسبة 57.4٪، وتلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 232 أجنبيا بنسبة 19.8٪. بينما تمثل الدول الاقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد، وبلغ عددهم 31 أجنبيا بنسبة 2.6٪.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجنبيا بنسبة 77.4٪ ، يليهم الحاصلون على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبيا بنسبة 11.8٪ .

وقال الجهاز إن الاخصائيون (أصحاب المهن العلمية) كان العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبيا بنسبة 63.3٪ ، ويليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبيا بنسبة 24.4٪ ، يليهم الفنيون ومساعدو الأخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجانب بنسبة 9.4٪ من إجمالي عدد الأجانب .

وقال البيان إن 46.8% من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام/الأعمال العام لعام 2020.

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعـام العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 548 أجنبيا بنسبة 46.8٪ (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجانب بنسبة 26.4 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)).

وقال البيان إن عـدد الأجانب الذين جددوا التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام بلغ 934 أجنبيا بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 أجنبيا بنسبة 20.3% عام 2020.