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أحمد عز يرفع حصته إلى 32.3% من أسهم "حديد عز"

11:15 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
أحمد عز يرفع حصته إلى 32.3% من أسهم "حديد عز"

شركة حديد عز

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة حديد عز أن رجل الأعمال أحمد عز مؤسس الشركة رفع حصته فيها إلى 32.29% من الأسهم مقابل 27.3% قبل هذه الزيادة.

وبحسب إفصاح من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك بعد أن اشترى أحمد عز نحو 9 ملايين و39.4 ألف شهادة إيداع دولية تعادل نحو 27 مليونا و118.3 ألف سهم محلي وذلك من مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار.

وبلغ متوسط سعر الشراء للشهادة 2.1 دولار بقيمة إجمالية للصفقة وصلت إلى نحو 19 مليون دولار، حيث تم التنفيذ أمس عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم أحمد عز وصلت إلى 33.45% من أسهم حديد عز.

ويأتي ذلك بعد نحو 13 شهرا من شراء أحمد عز نحو 148.3 مليون سهم من أسهم حديد عز بقيمة 836.5 مليون جنيه ليرفع حصته بعد هذه العملية من 0.0005% إلى 27.29% من أسهم الشركة.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع عز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.

شركة حديد عز البورصة أحمد عز شركة هيرميس

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