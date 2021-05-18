سيدي كرير للبتروكيماويات تتحول لربح 152 مليون جنيه بالربع الأول من 2020

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" أنها تحولت من الخسارة إلى الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية للشركة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، سجلت سيدي كرير صافي ربح 151.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسارة نحو 31.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.310 مليار جنيه مقابل نحو 951 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 37.7%.

وقالت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة الملحق بالقوائم المالية، إنها باعت نحو 8.1 ألف طن من الإثيلين بزيادة 119% مقارنة بنفس الفترة من 2020، ونحو 46.4 ألف طن من البولي إثيلين خلال الربع الأول من العام الجاري تراجع 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أنها باعت أيضا نحو 9 آلاف طن من البوتاجاز إلى شركة جاسكو، ونحو 2017 طنا من النافتا (عالي الأوكتان) إلى شركة انربك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعمل شركة سيدي كرير في مجال إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية وبينها الإثيلين والبولي إيثيلين والبوتاجاز والنافتا، والقيام بكافة الأعمال المكملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب.