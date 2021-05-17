وصلت 30 جنيها للكيلو.. لماذا قفزت أسعار الثوم بالأسواق؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الثوم قفزت في سوق الجملة إلى 17 جنيها للكيلو، ليباع الكيلو في الأسواق بين ٢٥ و٣٠ جنيها.

وأضاف النجيب لمصراوي، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو انتهاء موسم بيع الثوم الأخضر وهو معروف بانخفاض أسعاره مقارنة "بالناشف".

وتابع نجيب، أن محصول الثوم هذا العام أقل من العام الماضي بنحو 20%، نظرا لعزوف بعض المزارعين عن زراعته واستبداله بمحاصيل أخرى.

وأشار النجيب، إلى أن ارتفاع أسعار الثوم البلدي هذا الموسم بسبب اعتباره مقوي للمناعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح النجيب، أنه مصر صدرت كميات كبيرة من الثوم خلال الموسم الماضي بسبب زيادة الطلب عليه خلال أزمة فيروس كورونا، مما ساهم في ارتفاع أسعاره خلال الموسم الحالي.

ويتراوح سعر كيلو الثوم بين 12 و 17 في سوق الجملة، ليباع بين 25 و30 في الأسواق باختلاف منطقة لأخرى.

