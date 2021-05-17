شعبة الخضر والفاكهة توضح حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم الشعبة، وجود أي نوع من أنواع البطيخ المسرطن بالأسواق.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن ما تم تداوله اليوم غير صحيح، ولن تتقدم الغرفة بأي شكوى عن محصول البطيخ هذا العام.

وانتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء "غير المؤكدة" حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وتقدم النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان.

وقالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.

وأوضح النجيب، أن أي سلعة من الخضراوات والفاكهة هي سلعة قصيرة الأجل وقابلة للتلف ويمكن أن تفسد وليس لهذا علاقة بمبيدات مسرطنة أو غيرها.

وأشار النجيب، أن جميع المحاصيل تخضع لرقابة الحجر الصحي قبل نزولها للأسواق.