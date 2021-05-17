مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.87% إلى مستوى 10674 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 80.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 43.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 36.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي قبل إجازة عيد الفطر، بنسبة بلغت 0.77%، إلى مستوى 10767 نقطة.