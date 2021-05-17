"ابحث عن ماسك".. بيتكوين تفقد 16 ألف دولار من قيمتها خلال شهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضا كبيرا خلال تعاملات آخر شهر لها وذلك بنسبة 26% حيث فقدت نحو 16 ألف دولار.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، انخفضت أسعار بيتكوين إلى نحو مستوى 45.3 ألف دولار خلال تعاملات اليوم مقابل نحو 61.3 ألف دولار في نهاية تعاملات يوم 17 أبريل الماضي، أي قبل شهر من الآن.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت عملة بيتكوين انخفاضا كبيرا خلال الأيام الأربعة الأخيرة تراجعا كبيرا، حيث انخفضت بنحو 9.4 ألف دولار بنحو 17.2%، وذلك بعد أن تلقت ضربة موجعة من أحد أكبر داعميها رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، والذي شن عليها هجوما مفاجئا من خلال إحدى التويتات التي كتبها منذ أيام.

وأعلن إيلون ماسك، عبر تويتر يوم الخميس الماضي، أن شركته تسلا للسيارات الكهربائية ستتوقف عن بيع السيارات باستخدام عملة بيتكوين.

وأشار ماسك إلى مخاوف بيئية وقال إن تسلا "تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر."

ويعد ماسك من أشد المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين، مما ساعد في رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.

وذكر ماسك- الرئيس التنفيذي لتسلا- أن الشركة لن تبيع أي عملة بيتكوين وتعتزم استخدامها في التعاملات "بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة"، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وبعد أن تراجعت بيتكوين بقوة خلال الأيام الأخيرة بسبب تعليقات ماسك، حاول الملياردير الأمريكي تخفيف حدة هذه التراجعات أو على الأقل محاولة إبعاد أي شكوك أو اتهامات له بالتلاعب في هذه العملة وذلك من خلال رده على إحدى التغريدات على تويتر اليوم التي تتحدث عن انخفاض العملة بالتأكيد على أن شركته لم تبع ما بحوزتها من عملة بيتكوين.

ولكن العملة لا تزال قرب مستوى 45 ألف دولار الذي انخفضت إليه محققة تراجعا بأكثر من 7% خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

وواصلت القيمة السوقية للوحدات المتداولة لعملة بيتكوين نزيفها بذلك لتصل إلى نحو 853 مليار دولار حتى الواحدة و50 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك بعد أن كانت فوق مستوى تريليون دولار قبل انخفاضها الكبير في الأيام الأخيرة.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات آخر شهر، بحسب منصة كوين ماركت كاب.