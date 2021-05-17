مستشفيات كليوباترا تقدم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من "الإسكندرية للخدمات الطبية"

كتبت شيماء حفظي :

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا عن تقدُمها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية).

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن العرض بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم وذلك في ضوء قيام مستشارين بنك أبوظبي التجاري (المساهم بنسبة 51.5% في رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية) بإدارة عملية تخارج البنك وهو ما قد قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021.

وأضافت المجموعة أنها قدمت عرضا غير ملزم، وحصلت على تقارير فحص نافية للجهالة قام بإعدادها مستشارين البنك، وقامت بمناقشة ذلك مع إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

والمركز الطبي هو المستشفى الخاص الأكبر من حيث السعة السريرية في الإسكندرية وشمال وغرب الدلتا بـ 300 سرير بالإضافة إلى العديد من الأقسام الرائدة على مستوى المنطقة كوحدة زراعة الكبد وهي الوحيدة بمنطقة شمال وغرب الدلتا ووحدة الأورام ووحدة زراعة الكلى.

وقالت كليوباترا إنها ستعمل عن كثب مع الأطباء والعاملين بالمركز الطبي الجديد لتطوير خدمة الرعاية الصحية من خلال مقدمي رعاية صحية مدربين على أعلى مستوى، ومرافق عالية الجودة، وأحدث التقنيات الطبية.

وتهدف كليوباترا من خلال هذا الاستحواذ إلى زيادة وتعزيز حجم أعمال المركز الطبي الجديد بحسب البيان .

وأوضحت الشركة أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية لشركة مستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى جزء من التمويلات النقدية من بنك الأهلي المتحد – مصر.