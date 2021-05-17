شروط وطريقة الحصول على منحة الزواج للفتيات من هيئة التأمينات

كتبت- ياسمين سليم:

تضع هيئة التأمينات الاجتماعية، شروطًا لصرف منحة زواج للبنت التي تحصل على معاش أبيها أو الأخت التي تحصل على معاش أخيها، في حال زواجها.

وبمجرد زواج البنت أو الأخت ينقطع المعاش الذي تحصل عليه عن أبيها أو أخيها المتوفي، وفقًا للقانون.

وتصرف الهيئة منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة بداية من شهر الزواج، وتقدم لمرة واحدة.

كيف تحصلين على المنحة؟

تتوجه الفتاة المستحقة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف المنحة مرفقًا بالمستندات اللازمة.

وهذه المستندات هي صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحقة على أن تكون سارية، وفقًا للموقع الرسمي لهيئة التأمينات.

وتصرف الهيئة بمجرد استيفاء الطلبات منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، وتحسب بداية من شهر الزواج، وتقدم لمرة واحدة.

وتسقط منحة الزواج في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.