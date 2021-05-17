ثروته 1.1 مليار دولار.. من هو ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم؟

كتبت- ياسمين سليم:

عاد اسم ياسين منصور، رجل الأعمال المصري، لواجهة كرة القدم مرة ثانية بإعلان النادي الأهلي أمس، توليه رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم.

وعُرف منصور بدعمه الكبير للنادي الأهلي، كأحد مشجعي النادي على مدار السنوات الماضية وكعضو مجلس إدارته الأسبق، إلا أنه سيعود للنادي ليتولى رئاسة شركة كرة القدم التي تهدف إلى إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم وتسويق ما يرتبط بها.

ويعد منصور، واحدًا من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية.

واحتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

وخلال العام الماضي سجل ياسين أكبر خسارة بين المليارديرات العرب، بعدما خسر نحو نصف ثروته بقيمة 1.1 مليار دولار، تزامنا مع تداعيات أزمة كورونا لتصل قيمة الثروة إلى 1.1 مليار دولار.

وياسين منصور، مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز.

وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويرأس منصور، مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر.

وكان ياسين منصور، عضوًا سابقًا في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.

وحصل منصور على بكالوريوس في الآداب والعلوم من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء ويبلغ من العمر 59 عامًا، بحسب بيانات فوربس.

وسيكون منصور على رأس شركة تضم مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي سابقًا، نائبًا، وحسام غالي، لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي، في منصب عضوية مجلس إدارة الشركة.