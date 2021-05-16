أسبوع متقلب للعملات المشفرة.. وبتكوين تخسر 15% من قيمتها

كتبت-ياسمين سليم:

شهدت العملات المشفرة خلال الأسبوع تقلبات حادة أدت إلى فقدان عملة بتكوين نحو 15% من قيمتها، وكذلك عملة دوجكوين 10%، فيما صعدت عملة كاردانو 40%، وفقًا لمنصة العملات الرقيمة كوين ماركت كاب.

وتلقت بتكوين ضربة موجعة على مدار الأسبوع الماضي، بعدما هاجمها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وقال إنها غير مستدامة بيئيًا.

وكان ماسك، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، من أبرز الداعمين لبتكوين، ومنذ عدة أشهر قال إنه سيستمر 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، كما أنه سيسمح ببيع السيارات ببتكوين.

لكن ماسك عاد ليعبر عن قلقه بشأن الاستخدام المكثف للفحم وغيره من مصادر الطاقة كثيفة الكربون لتوليد الكهرباء اللازمة لتعدين العملة المشفرة، في وقت يعرف أنه يدعم المبادرات الصديقة للبيئة.

وبحسب بيانات كوين ماركت كاب فإن بتكوين خسرت 15% من قيمتها ليبلغ ثمنها 49.3 ألف دولار للعملة الواحدة ويبلغ قيمتها السوقية 924.4 مليار دولار.

وتراجعت أيضًا عملة إيثرايوم بنسبة 2.13% على مدار أسبوع ليبلغ سعرها 3823 دولارًا، كما فقدت عملة بينس كوين 10.4% من قيمتها لتبلغ 601.2 دولار.

وكانت عملة كاردانو هي الأكثر صعودًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40%، ضمن أكبر 5 عملات مشفرة.

وبلغ سعر عملة كاردانو 2.41 دولار وبقيمة سوقية بلغت 77 مليار دولار.

وتكبدت عملة دوجكوين خسائر بلغت نسبتها 10.8% لتبلغ قيمتها 0.53 سنت، وذلك بعد تصريحات لأيلون ماسك والتي سخر منها، قبل أن يعود ويقول يوم الخميس الماضي إنه يعمل مع مطوري دوجكوين من أجل تحسين كفاءة معاملات النظام.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة دوجكوين 68.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.