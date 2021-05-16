التنظيم والإدارة: التسوية لـ 1139 موظفا بالوحدات الإدارية خلال الشهر الماضي

القاهرة- مصراوي:

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الأحد، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 1139 موظفا، خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف أن الموافقات تمت في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن الجهاز أرسل موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن الجهات التي تم التسوية بها منها مديرية الشئون الصحية ببني سويف، حيث تم التسوية لعدد 304 موظفا، و278 موظفا بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و92 موظفا بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وأشار إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز ينشر كل شهر تقريرا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووفقا لبيان الجهاز، يمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.