أسعار الأسماك تستقر في سوق العبور لليوم الثاني على التوالي
كتبت – شيماء حفظي:
استقرت أسعار عددًا من المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس لليوم الثاني على التوالي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.
وبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا.
وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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