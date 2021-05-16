زيادة أسعار أصناف من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات بسوق العبور، بينها البطاطس والباذنجان البلدي والفاصوليا خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأمس.

وارتفع سعر كيلو الملوخية اليوم، بقيمة تتراوح بين 50 قرشا و1.5 جنيه مقارنة بأسعار أمس، فيما ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا.

وتراجعت عدد من أصناف الخضروات مثل البصل والكوسة خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات