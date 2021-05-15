التضامن: ٥٨٠ مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال أبريل الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي وافق عليها خلال أبريل الماضي، بلغت حوالي ٥٨٠ مليون و٥٢٥ ألف جنيه، بعدد 231 منحة وخصصت لـ 96 جمعية أهلية من 142 جهة مانحة.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، في بيان صحفي إن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت ٥٦,٤٨% يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو ١٨,٢١%، مضيفًا أن أكثر المحافظات التي استفادت من المنح هي القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف عبد الموجود أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن بعض هذه المنح توظف لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.