أسوة بأوبر.. "كريم" ترفع أسعار خدمة "جو أوفر" بعد زيادة البنزين

كتب-علاء حجاج:

قررت شركة كريم مصر للنقل الذكي تعديل سعر تعريفة خدمات "جو أوفر" بعد رفع أسعار البنزين والذي أقرته الحكومة 22 أبريل الماضي، وفقًا لمنشور أرسلته للشركة للسائقين.

ووفقاً للأسعار الجديدة لتعريفة رحلات كريم جو أوفر فإن فتحة العداد أصبحت 5.34 جنيه بدلاً من 5.02 جنيه، وسعر الكيلو متر الواحد 2.03 بدلاً من 1.87 جنيه.

في حين بلغت تسعيرة الانتظار قبل بدء الرحلة 17.94 جنيه بدلاً من 16.62 جنيه، في حين انخفضت رسوم الإلغاء من 8.50 جنيه إلى 8.47 جنيه والحد الأدنى للرحلة 8.47 جنيه.

وكانت شركة كريم مصر أعلنت عن ارتفاع الطلب على رحلات فئة "جو أوفر" خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 31%، وتعتبر خدمة "جو أوفر" أقل سعرًا من فئة أوفر.

ويأتي ذلك انعكاسا للشعبية الواسعة التي اكتسبتها تلك الخدمة منذ إطلاقها في شهر أغسطس الماضي.

وكانت شركة كريم أجرت تعديلاً إضافيًا على التعريفة "جو أوفر" بتخفيضها بنسبة 3% لتصبح بذلك أرخص من فئة "جو" بنسبة 10%.

وكانت شركة أوبر مصر رفعت أسعار خدماتها بقيمة تصل إلى 25 قرشاً، الأسبوع الماضي بعد دراسة أجرتها لمعرفة تأثير زيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة يوم 22 أبريل الماضي.

وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة وصلت إلى 25 قرشا لكل لتر ليصل بذلك سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.15 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.50 جنيه إلى 7.75 جنيه، وسعر بنزين 95 من 8.50 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، مع تثبيت سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيه للتر.

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