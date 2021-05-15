سعرها يصل لـ 320 ألف جنيه.. 10 معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية الصنع

بالصور.. كيف تبدو السيارة الكهربائية التي ستصنع في مصر؟

كتبت شيماء حفظي:

استقبلت شركة النصر للسيارات نماذج من السيارة الكهربائية E70 المزمع تصنيعها في الشركة بشراكة مع دونج فينج الصينية.

وتأتي السيارة التي تفقدها وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارة للشركة الأسبوع الماضي، في شكل انسيابي بلون أبيض.

وتعد تجربة صناعة السيارات الكهربائية قبلة حياة لشركة النصر للسيارات التي صدر قرار بتصفيتها في عام 2009 قبل أن تعاود الوزارة البحث في تطويرها بشراكة مع مصنع عالمي وتم اختيار الشريك الصيني.

ويعرض مصراوي أبرز 10 معلومات عن السيارة الكهربائية طراز E70 وفقا لبيانات موقع "اضغط هنا" للسيارات الصينية، وتصريحات وزير قطاع الأعمال العام:

1- السيارة مداها حوالي 400 كيلومتر للشحنة الكاملة.

2- تعمل السيارة E70 بشكل كامل بالكهرباء.

3- تتراوح طاقة البطارية بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة.

4- تتراوح مدة شحن البطارية بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة.

5- أقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة بمعدل يتراوح بين 0 إلى 100 كيلومتر في 9.9 ثاني.

6- تتمتع البطارية بنظامي فرامل (ABS – EBD) ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومثبت أمان لمقعد الأطفال.

7- تقدم الحكومة حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقا لضوابط محددة.

8-يتراوح سعر السيارة عالميا بين 21.9 ألف دولار إلى 25 ألف دولار.

9- سيكون سعر السيارة الكهربائية المصنعة في مصر يتراوح بين 300 و320 ألف جنيه بعد دعم الحكومة.

10- سيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية أحدهما ملاكي وأجرة.

وتعد دونج فينج من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، أما النصر للسيارات، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تأسست بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، على مساحة تبلغ حوالي 480 ألف متر مربع، لتحتوي على عدد (4) مصانع.