البطاطس تتراجع والفاصوليا ترتفع.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

09:55 ص السبت 15 مايو 2021
البطاطس تتراجع والفاصوليا ترتفع.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والملوخية، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 1.5 و3.8 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات

أسعار الخضر اسعار الفاكهة البطاطس

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