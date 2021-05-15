ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:10 ص السبت 15 مايو 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 68ر360 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 13ر34382 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر61 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 85ر4173 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 99ر304 نقطة ، أو 3ر2% ، ليصل إلى 98ر13429 نقطة.​

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