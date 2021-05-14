في ثاني أيام العيد.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

10:27 ص الجمعة 14 مايو 2021
في ثاني أيام العيد.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية
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