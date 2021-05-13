بعد ارتفاعها مؤخرا.. إلى أين تتجه أسعار الذهب في الفترة المقبلة؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محللون اتجاه أسعار الذهب بالبورصات العالمية نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة تأثرا بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العديد من الدول وخاصة الهند التي تعد أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم.

وتوقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة"آي ماركتس" للاستثمارات المالية في مصر، عودة أسعار الذهب بالبورصات العالمية للانخفاض مرة أخرى إلى مستوى 1800 دولار للأوقية، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ تأثرا بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول.

وأرجع معطي توقعاته بانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن تراجع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.

وقال، لمصراوي، إن تأثير السوق الأمريكي أقوى على حركة الذهب بالبورصات العالمية، وبالتالي تراجع الإصابات بالفيروس في أمريكا ستسهم في تراجع أسعار الذهب، حتى وإن ظلت أعداد الإصابة متزايدة في الهند وبعض الدول الأخرى.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب خلال أول 11 يوما من مايو الجاري تدريجيا إلى حوالي 1837 دولار للأوقية- قبل أن تفقد بعض مكاسبها لاحقا- حيث زادت بنحو 68 دولارا منذ بداية الشهر.

وجاء ذلك بعد ارتفاع نسبي في النصف الثاني من أبريل (عند حدود 1770-1780 دولارا) مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من ذات الشهر (أقل من 1750 دولارا في أغلب الأيام).



وتزامن ذلك مع ارتفاعات في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بعدد من الدول في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا بدولة الهند إلى نحو 23.7 مليون حالة في آخر التحديثات، وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات اليومية إلى حدود 300 ألف إصابة لعدة أيام متتالية.

ويوضح معطي سبب توقعاته بعكس أسعار الذهب اتجاهها خلال الفترة المقبلة وعدم استمرار ارتفاعها للوصول لمستويات قياسية جديدة مثلما حدث خلال الموجة الأولى، وذلك رغم الزيادة الحالية في عدد إصابات كورونا.

وقال إنه لم يحدث إغلاق في كثير من الدول بنفس الصورة التي حدثت في الموجة الأولى، حيث كانت الإغلاقات الأخيرة جزئية في أغلبها وليست كلية مثلما حدث عند بداية انتشار الفيروس.

وذكر معطي أن الدول حاليا دخلت في مرحلة التعايش مع الفيروس على الرغم من تزايد الإصابات في بعض الأوقات، مما يشير إلى عدم الضغط على أسعار الذهب لدرجة تدفعها للارتفاع لمستويات تاريخية مجددا.

واتفق نادي نجيب، سكرتير شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، مع توقعات معطي بأن أسعار الذهب لن تستمر في الارتفاع إلى حد الوصول لمستويات تاريخية جديدة، حيث يرى أن الأسعار ستشهد تحركات معتادة في البورصات العالمية من خلال صعود وهبوط تقليدي وعدم حدوث تغيرات كبيرة في الأسعار.

وقال أحمد معطي أن زيادة الإصابات الفترة الأخيرة أدت إلى ارتفاع في أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى الآن.

كما أسهم في زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الماضية اتجاه المستثمرين إلى شراء كميات كبيرة من الذهب بعد تراجعه إلى مستويات منخفضة بالبورصات العالمية، بحسب ما قاله نادي نجيب لمصراوي.

ويرى معطي سببا ثالثا أسهم في ارتفاع أسعار الذهب وهو حدوث تباطؤ نمو قطاع الصناعات غير التحويلية في الولايات المتحدة خلال أبريل وهو قد ينعكس على أرقام البطالة مما أسهم في زيادة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.