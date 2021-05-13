هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر

12:30 م الخميس 13 مايو 2021
هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، وهبط سعر الجرام 4 جنيهات مقارنة بمستواه، وذلك تأثرا بانخفاض سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6304 جنيهات.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب 4.3 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.24% خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام جلسة أمس، ليسجل سعر الأوقية 1811.3 دولار، في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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