أسعار الذهب ترتفع 30 جنيها في رمضان.. وهدوء التعاملات بسبب احتياجات العيد

القاهرة- (وكالات):

قال تجار ومتعاملون في سوق الذهب المصري إن أسعار المعدن الأصفر شهدت ارتفاعات متفاوتة في السوق المحلي خلال شهر رمضان المنتهي، تأثرا بصعود الأسعار العالمية مع تراجع الدولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف التجار أن حركة البيع والشراء شهدت هدوءً، مشيرين إلى حرص العديد من الأسر على شراء مستلزمات شهر رمضان وملابس العيد.

وتوقع التجار إقبالا على شراء الذهب خلال فترة الأعياد بالتزامن مع عقد العديد من حفلات الزواج.

وقال ديع أنطون عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أسعار الذهب في السوق المصري زادت خلال شهر رمضان بمتوسط 30 جنيها وبنسب تتراوح من 3 إلى 4%.

وأرجع أنطون صعود أسعار المعدن الأصفر إلى إقبال المستثمرين عالميا على الشراء كملاذ آمن، وسط القلق من تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات على مستوى العالم خاصة بعد ظهور فيروس كورونا المتحور في الهند.

من جانبه، قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنه نظرا لارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة لجأ العديد من تجار الذهب إلى إنتاج مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة، لتتناسب مع مختلف الأذواق وتلبي احتياجات فئات مختلفة.

وعن متوسط الأسعار، قال إن عيار 21 سجل نحو 792 جنيها مقارنة بنحو 762 جنيها، في أول يوم رمضان، كما زاد عيار 18 مسجلا 679 جنيها مقابل 653 جنيها، وبلغ عيار 24 نحو 905 جنيهات مقابل 871 جنيها.

كما توقع التجار أن تسهم المدينة المتكاملة لصناعة وتجارة الذهب، المقرر إنشاؤها، في تنمية وتنشيط هذه الصناعة.

ومدينة الذهب الجديدة ستتضمن معرضا دائما طوال العام، خاصا بصناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب بمصر.

ووفق بيانات حكومية، ستضم المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.