البترول: إنشاء وحدة لإنتاج البولي إيثيلين الملون بتكلفة 700 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه يجري حالياً تنفيذ خطة عمل بمشاركة الشركة القابضة للبتروكيماويات (أيكم) والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) لإنشاء وحدة جديدة بتكلفة استثمارية تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنوياً من مادة البولي إيثيلين الملون عالي ومتوسط الكثافة.

وبحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس، أضاف الوزير أنه يتم استخدام البولي إيثيلين الملون غالي ومتوسط الكثافة في صناعة شبكات مواسير الغاز، والمياه والضغط العالي، وشبكات الصرف الصحي والصناعي.

وذكر أنه سيتم استخدامه أيضا في مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية، فضلا عن استخدامها في تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

وأوضح الوزير أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة بتوجيه كل الإمكانيات التصميمية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لشركات قطاع البترول لتنفيذ والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة لتلوين وتحبيب البولي إيثيلين تحقق مبدأ التعاون الذي يحقق التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وقال إن الوحدة الجديدة في ايثيدكو تسهم في توفير خامة البولي إيثيلين الملون للسوق المحلية وشركات البترول الشقيقة ومختلف المؤسسات الصناعية والعمرانية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات الوطنية في المجالات الزراعية والدوائية وغيرها من المجالات الاقتصادية المختلفة.

من جانبه أوضح محمد حسنين، رئيس شركة ايثيدكو، أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتي في ضوء زيادة الطلب في السوق المحلي والأسواق العالمية وارتفاع سعر البولي إيثيلين الملون.

وقال إن الوحدة الجديدة من شأنها تعظيم استخدام موارد الشركة المتمثلة في المرافق والتسهيلات المتاحة والعمالة المدربة ووجود مصنع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف طن سنويا.

وأضاف حسنين أن الوحدة الجديدة من شأنها زيادة الميزة التنافسية لمنتجات البولي إيثيلين في الأسواق العالمية والمحلية من خلال الإنتاج عن طريق التحبيب والتلوين بدلا من إنتاجها الحالي مما يدعم من زيادة الربحية ويساهم في تعدد وتنوع منتجات الشركة بإضافة منتجات جديدة وبما يفتح أسواقا جديدة.

وذكر أنه يجري دراسة العروض المالية والفنية لاختيار أفضل المؤشرات طبقا لمختلف الاحتمالات للطاقة الإنتاجية للوحدة للوصول لأفضل نموذج اقتصادي.