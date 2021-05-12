تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

10:43 ص الأربعاء 12 مايو 2021
تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

أسعار السمك

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أسعار أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 21 و22 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وبقى سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و120 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

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