موسم الأعياد ينتشل مبيعات الملابس والأحذية من حالة ركود طويلة

كتبت- دينا خالد:

تشهد مبيعات الملابس الجاهزة والأحذية حالة من الإقبال الملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة من أجل شراء احتياجات العيد خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته وتزامن عيد القيامة مع موسم عيد الفطر هذا العام.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك حالة من الرواج يشهدها قطاع الملابس الجاهزة في الأسابيع الأخيرة بعد فترة كبيرة من الركود.

وأرجع حسن هذا الرواج إلى تزامن أعياد القيامة للمسيحيين مع اقتراب عيد الفطر مما خلق زيادة في الإقبال لشراء ملابس العيد.

وأضاف أن المحلات كانت تفتح حتى الساعة 11 ليلا بسبب الإقبال قبل القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بالغلق في التاسعة مساءً حتى يوم 21 مايو الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتي بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضي.

وأوضح حسن أنه من بعد قرارات مجلس الوزراء وتحديد غلق المحلات التاسعة مساء أصبح وقت ذروة الشراء قبل موعد الإفطار.

"أغلب المحلات تقدم عروضا وتخفيضات للتشجيع على الشراء تصل حتى 20%" بحسب رئيس شعبة الملابس.

وقال شريف يحيى، رئيس شعبة صناعة الجلود في غرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأحذية شهدت حالة من الرواج خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب عيد الفطر.

وأضاف يحيى أن الرواج الفعلي خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب شهر رمضان من نهايته.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المصانع أعلن تخفيضات لجذب الزبائن وزيادة المبيعات.

وأوضح يحيى أن تزامن عيد الفطر مع عيد القيامة نشط حركة المبيعات بعد حالة ركود كبيرة في الأسواق.