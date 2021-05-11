تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

04:50 م الثلاثاء 11 مايو 2021
تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وتراجع جرام الذهب في مصر في تعاملات صباح اليوم جنيهًا واحدًا، ليصبح إجمالي التراجع جنيهين على مدار اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 972 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب 3.2 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.18%؛ ليسجل سعر الأوقية 1732.7 دولار، في الساعة 4:38 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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