بالصور.. كيف تبدو السيارة الكهربائية التي ستصنع في مصر؟

الملا يطمئن على استعدادات البترول للعيد.. والوزارة جاهزة بخطط الطوارئ

كتبت شيماء حفظي:

استوردت شركة النصر للسيارات 13 سيارة من طراز السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج الصينية وهي نفس موديل السيارة المقرر تصنيعها في مصر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء، أظهرت صور السيارة الصينية المقرر تصنيعها في مصر.

وقالت الوزارة إن استيراد السيارات الصينية خطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور وفقا للبيان.

وتسعى الوزارة لتوفير الشواحن من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وتستهدف شركة النصر للسيارات إنتاج السيارة الكهربائية منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.