ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.77% إلى مستوى 10767 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.24%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 73.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 38.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 111.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.5%، إلى مستوى 10686 نقطة.
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