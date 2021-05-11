تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية بعد تعديلها
كتبت شيماء حفظي:
عدلت الحكومة شروط استيراد السيارات الكهربائية حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا جديدا بهذا الشأن اليوم الثلاثاء.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
والشروط الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية هي كالآتي:
1- يشترط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ليتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.
2- يفتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية أسوة بالسيارات التقليدية.
3- يشترط لفتح اعتماد استيراد السيارة الكهربائية ألا يكون قد سبق استخدامها.
4- استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
5- لم يعد مسموحا باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وتأتي هذه الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية تزامنا مع الاستعداد لتصنيع هذه السيارات في مصر محليا، وتعمل الحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر.
وتشجع الحكومة المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة للحد من تلوث البيئة، كما تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لأنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة
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