أرباح المصرية للاتصالات تقفز إلى 2.1 مليار جنيه في الربع الأول من 2021

كتب- علاء حجاج:

ارتفع صافي الربح بعد الضرائب لشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنه بتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو غير التشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وزاد إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب الشركة.

وبررت الشركة زيادة الإيرادات بالنمو المتميز في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو من إجمالي الإيرادات.

وارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت خلال الربع الأول بنسبة 7%، وزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "سعداء للغاية بنتائج هذا الربع لأنها تعكس قدرة المصرية للاتصالات على الحفاظ على وتيرة النمو الذي شهدته خلال عام 2020 بما يمكنها من الإفصاح عن نتائج مالية وتشغيلية قوية".

وأضاف "لقد شهدنا نموًا متميزاً في أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بنسبة 20٪، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42٪ بهامش ربح قدره 39%، وصافي الربح بعد تحييد أثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77٪".

وقال "لا يزال المحرك الرئيسي للنمو هو البيانات للهاتف الثابت والمحمول، وقد شهدنا نموًا في أعداد العملاء وإنفاقهم على خدمات الاتصالات، وهو ما نواصل دفعه ليس فقط من خلال الاستثمار في شبكتنا، ولكن أيضًا في تحسين تجربة العملاء والتي بدورها سوف تعزز من مكانتنا الرائدة في السوق".