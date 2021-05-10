البريد المصري يفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمي

كتب- علاء حجاج:

فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" لتميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي جاء ذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري في بيان صحفي اليوم الاثنين إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيداً واضحاً للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية ويؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

وأوضح فاروق أن معايير الحصول على هذه الجائزة معايير عالمية تأتي بناء على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي وتشمل الرد على الاستعلامات الواردة في المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن ٩٨٪؜ واستقبالها و معالجتها ايجابياً ، الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وتسلم فاروق خطاب تهنئة من السفير بشار حسين مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريدي العالمي يهنئ فيه البريد المصري على حصوله على جائزة "تعاونيات البريد السريع" وحصوله على شهادة التميز بعد تحقيقه طفرة كبيرة في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي .

وأشاد الخطاب بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة والجودة المطلوبة من أجل رفع اسم مصر عالياً بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الأفريقي والعالمي.